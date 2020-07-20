У Великій Британії оприлюднили результати випробування на людях вакцини від коронавірусу



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Під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу

Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавірусу, яка розробляється в Оксфордському університеті є безпечною та викликає імунну реакцію

Вакцина проти Covid-19, яка розробляється у співпраці вчених Оксфордського університету з компанією AstraZenec, під час першого етапу тестування її на людях показала, що вона безпечна й «тренує» імунну систему. Про це повідомляє Sky News.

«Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавірусу, яка розробляється в Оксфордському університеті є безпечною та викликає імунну реакцію», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє телеканал, 1 077 дорослим добровольцям, які перебували у британських лікарнях була введена вакцина AZD1222 під час першого етапу її тестування на людях.

Згідно з оприлюдненими результатами, вакцина викликала сильну імунну реакцію антитіл і Т-клітин тривалістю до 56 днів після її введення. За даним дослідників, результати ще покращилися після введення другої дози потенційної вакцини.

Зазначається, що під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 липня число випадків коронавірусу у світі складає 14 646 707, із яких 608 987 – летальні. А 8,737,851 особи уже вилікуватися від Covid-19.

До відома, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.