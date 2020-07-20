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    У світі

    У Великій Британії оприлюднили результати випробування на людях вакцини від коронавірусу

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    Під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу - У Великій Британії оприлюднили результати випробування на людях вакцини від коронавірусу
    Під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу

    Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавірусу, яка розробляється в Оксфордському університеті є безпечною та викликає імунну реакцію

    Вакцина проти Covid-19, яка розробляється у співпраці вчених Оксфордського університету з компанією AstraZenec, під час першого етапу тестування її на людях показала, що вона безпечна й «тренує» імунну систему. Про це повідомляє Sky News.

    «Перші тести на людях показали, що вакцина проти коронавірусу, яка розробляється в Оксфордському університеті є безпечною та викликає імунну реакцію», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє телеканал, 1 077 дорослим добровольцям, які перебували у британських лікарнях була введена вакцина AZD1222 під час першого етапу її тестування на людях.

    Згідно з оприлюдненими результатами, вакцина викликала сильну імунну реакцію антитіл і Т-клітин тривалістю до 56 днів після її введення. За даним дослідників, результати ще покращилися після введення другої дози потенційної вакцини.

    Зазначається, що під час випробування у добровольців були помітні незначні побічні ефекти, які знижувалися після вживання парацетамолу.

    Як повідомлялося, станом на ранок 20 липня число випадків коронавірусу у світі складає 14 646 707, із яких 608 987 – летальні. А 8,737,851 особи уже вилікуватися від Covid-19.

    До відома, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      59493
    • Одужали
      31439
    • Хворіють
      26556
    • Померли
      1498

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого. 

     

     

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