Коронавірусна загроза добралась до спікера. Разумков пояснив, чому знову змушений здавати аналізи



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Експрестест показав, що все добре. Я сподіваюся, що ПЛР-тест також це зробить, - Дмитро Разумков Фото Яна Доброносова

Разумков повідомив, що спілкувався з журналістом Бутусовим, який захворів на коронавірус

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здав два тести на коронавірус. Про це спікер розповів на пресконференції в Києві 20 липня.

Разумков зазначив, що спілкувався з журналістом Юрієм Бутусовим, який захворів коронавірусом, 16 липня на програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».



«Експрестест показав, що все добре. Я сподіваюся, що ПЛР-тест також це зробить, але на це йде час. Як тільки він буде – я обов'язково повідомлю», – сказав голова Верховної Ради.



Спікер парламенту наголосив, що спеціально перебуває на великій відстані від журналістів (спікер давав пресконференцію із трибуни Верховної Ради, а представники ЗМІ сиділи на місцях депутатів у сесійній залі). На пресконференції політик був без маски.



«У мене є маска, я обов'язково її пізніше надягну... Поки що я планую завтра вести [позачергове] засідання, а далі подивимося. Сподіваюся, ніщо не завадить мені виконувати свої функції», – сказав Разумков.



Як повідомлялося, головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов повідомив про зараження коронавірусом 19 липня. Він сказав, що не знає, де міг інфікуватися. Зараз журналіст перебуває на самоізоляції.



На шоу «Право на владу» минулого четверга, крім Разумкова й Бутусова, були народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, народні депутати від «Слуги народу» Олександр Корнієнко та Олександр Дубінський, парламентар з групи «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця та народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко.



Геращенко, яка сиділа поруч із Бутусовим у студії, повідомила у Facebook, що теж здасть тест на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.

Коронавірус в Україні

Всього 59493

Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498

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Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.