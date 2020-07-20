У ВООЗ повідомили, коли розпочнеться масова вакцинація від коронавірусу



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Масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року

Наразі більше 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування

У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, коли з'явиться вакцина від коронавірусу. Масова вакцинація може початися в середині 2021 року.

Про це заявила заступник голови Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, передає DW.

Як вона розповіла, зараз більше 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування, та є надія, що деякі з них спрацюють. Результати можуть бути отримані вже на початку наступного року.

Вона додала, те, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

До слова, у Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу.

Слідом за Великою Британією США і Канада звинуватили Росію e спробі вкрасти дані про розробку вакцин від Covid-19. Агентство національної безпеки (АНБ) США звинуватило Росію в кібератаці з цією метою, аналогічну заяву зробив канадський Центр безпеки комунікацій (Cyber Center), який підпорядковується Міноборони країни.

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