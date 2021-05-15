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    У Великобританії юридично визнають тварин розумними істотами

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    У Великій Британії планують посилити відповідальність за негуманне поводження із тваринами - У Великобританії юридично визнають тварин розумними істотами
    У Великій Британії планують посилити відповідальність за негуманне поводження із тваринами
    Фото: tsn.ua

    Таким чином уряд країни має намір захистити братів наших менших від знущань

    Департамент навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великобританії розробив низку законів щодо захисту домашніх і диких тварин. Зокрема, передбачається їх юридичне визнання розумними істотами. Про це йдеться на сайті британського уряду.

    Відомство також пропонує заборонити електрошокові ошийники, утримання приматів в якості домашніх тварин, продаж слонової кістки, експорт тварин на відгодівлю та забій і навіть фуа-гру. Крім того, низка законопроєктів, які департамент планує подати на розгляд британського парламенту, включає заборону на рекламу «неприйнятних методів поводження з тваринами», які існують за кордоном, наприклад – катання на слонах.

    «Тепер, коли Великобританія покинула ЄС, у нас з'явилися нові можливості для подальшого посилення стандартів захисту тварин і зміцнення своїх позицій як глобального захисника прав тварин», – ідеться в заяві на сайті кабінету міністрів.

    Раніше «Главком» писав, що у додатку «Вдома», призначеному для самоізоляції під час пандемії Covid-19, деякі користувачі фотографують не своє обличчя, як потрібно, а собак, дітей, інші частини тіла та навіть комп’ютерну техніку. На це поскаржився заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

    Також біля станції метро «Бориспільська» у Києві в понеділок, 10 травня, очевидці зняли молодого оленя, який розгулював поруч.

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    Теги: ЄС правозахисники експорт тварини уряд
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