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    Унікальні кадри: як вчені досліджують дику природу Чорнобиля

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    Тварини у Чорнобильській зоні - Унікальні кадри: як вчені досліджують дику природу Чорнобиля
    Тварини у Чорнобильській зоні
    Фото: Науковця-зоолога Сергія Гащака

    Людина, яка знає все про тварин у зоні відчуження

    Науковець-зоолог Сергій Гащак вже 30 років досліджує фауну Чорнобильської зони. Він поставив на території Зони спеціальні пристрої – фотопастки, які фіксують життя тварин у їхньому природньому середовищі.

    На території Чорнобильської зони живе багато різноманітних тварин: олені, лосі, кабани, вовки, рисі, сарни. Уперше за останні 100 років навіть з'явилися ведмеді.


    На думку дослідника, вплив аварії на фауну Зони був радше позитивний, адже людина покинула цю територію, і тварини отримали змогу полювати й розмножуватись в умовах дикої природи, не боячись потрапити на забій.

    тварини
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