Унікальні кадри: як вчені досліджують дику природу Чорнобиля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тварини у Чорнобильській зоні Фото: Науковця-зоолога Сергія Гащака

Людина, яка знає все про тварин у зоні відчуження

Науковець-зоолог Сергій Гащак вже 30 років досліджує фауну Чорнобильської зони. Він поставив на території Зони спеціальні пристрої – фотопастки, які фіксують життя тварин у їхньому природньому середовищі.

На території Чорнобильської зони живе багато різноманітних тварин: олені, лосі, кабани, вовки, рисі, сарни. Уперше за останні 100 років навіть з'явилися ведмеді.





На думку дослідника, вплив аварії на фауну Зони був радше позитивний, адже людина покинула цю територію, і тварини отримали змогу полювати й розмножуватись в умовах дикої природи, не боячись потрапити на забій.