Біля станції метро в Києві розгулював олень з нашийником (відео)

Молодий олень спокійно гуляв серед людей і зовсім їх не боявся

Біля станції метро «Бориспільська» у Києві в понеділок, 10 травня, очевидці зняли молодого оленя, який розгулював поруч. Відповідне відео опублікував паблік «Київ Оперативний».

Як видно в ролику, молодий олень спокійно гуляв серед людей і зовсім їх не боявся.

Примітно, що на оленя був одягнений нашийник.

«Поблизу зі станцією метро «Бориспільська» гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не втрачав?», – йдеться у повідомленні порталу.