Біля станції метро в Києві розгулював олень з нашийником (відео)
Молодого оленя помітили біля станції метро «Бориспільська»
Молодий олень спокійно гуляв серед людей і зовсім їх не боявся
Біля станції метро «Бориспільська» у Києві в понеділок, 10 травня, очевидці зняли молодого оленя, який розгулював поруч. Відповідне відео опублікував паблік «Київ Оперативний».
Як видно в ролику, молодий олень спокійно гуляв серед людей і зовсім їх не боявся.
Примітно, що на оленя був одягнений нашийник.
«Поблизу зі станцією метро «Бориспільська» гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не втрачав?», – йдеться у повідомленні порталу.