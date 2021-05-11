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    Біля станції метро в Києві розгулював олень з нашийником (відео)

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    Молодого оленя помітили біля станції метро&nbsp;&laquo;Бориспільська&raquo; - Біля станції метро в Києві розгулював олень з нашийником (відео)

    Молодого оленя помітили біля станції метро «Бориспільська»

    Скріншот з відео

    Молодий олень спокійно гуляв серед людей і зовсім їх не боявся

    Біля станції метро «Бориспільська» у Києві в понеділок, 10 травня, очевидці зняли молодого оленя, який розгулював поруч. Відповідне відео опублікував паблік «Київ Оперативний».

    Як видно в ролику, молодий олень спокійно гуляв серед людей і зовсім їх не боявся.

    Примітно, що на оленя був одягнений нашийник.

    «Поблизу зі станцією метро «Бориспільська» гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не втрачав?», – йдеться у повідомленні порталу.

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    Теги: Київ метро тварини
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