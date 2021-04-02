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    «Це був чортів олень»: незвичайний випадок трапився на американських дорогах

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    Олень на дорозі штату Вірджинія потрапив у нетипову ситуацію - «Це був чортів олень»: незвичайний випадок трапився на американських дорогах
    Олень на дорозі штату Вірджинія потрапив у нетипову ситуацію
    Фото з відкритих джерел

    Відео дивного інциденту стало вірусним, ніхто не може пояснити, як олень уцілів

    У штаті Вірджинія дикий олень врізався в шкільний автобус на повному ходу. Тварина влетіла в салон через лобове скло, приземлилася на сплячого учня і вибігла на вулицю через двері.

    Відео дивного інциденту стало вірусним, і ніхто, включаючи його безпосередніх учасників, не може зрозуміти, як оленю вдалося піти неушкодженим.

    Опинившись в автобусі, олень кілька секунд бігав по салону, після чого шокований водій зупинився і випустив його на вулицю. «Що це було?» - запитує школяр на передньому сидінні. «Це був чортів олень!» – відповідають йому.

    За словами офіційних осіб, в результаті зіткнення ніхто не постраждав. У соцмережах водія хвалять за самовладання: він впорався з керуванням незважаючи на незвичайне ДТП.

    Додамо, що кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей у Брюсселі, які з порушенням коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився першоквітневим жартом.

    Теги: США дороги тварини
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