«Це був чортів олень»: незвичайний випадок трапився на американських дорогах

Відео дивного інциденту стало вірусним, ніхто не може пояснити, як олень уцілів

У штаті Вірджинія дикий олень врізався в шкільний автобус на повному ходу. Тварина влетіла в салон через лобове скло, приземлилася на сплячого учня і вибігла на вулицю через двері.

Відео дивного інциденту стало вірусним, і ніхто, включаючи його безпосередніх учасників, не може зрозуміти, як оленю вдалося піти неушкодженим.

Опинившись в автобусі, олень кілька секунд бігав по салону, після чого шокований водій зупинився і випустив його на вулицю. «Що це було?» - запитує школяр на передньому сидінні. «Це був чортів олень!» – відповідають йому.

За словами офіційних осіб, в результаті зіткнення ніхто не постраждав. У соцмережах водія хвалять за самовладання: він впорався з керуванням незважаючи на незвичайне ДТП.

Додамо, що кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей у Брюсселі, які з порушенням коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився першоквітневим жартом.