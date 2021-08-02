У Венеції вступила в силу заборона на входження великих суден

Закон, що забороняє великим судам заходити до Венеції, був схвалений кабінетом міністрів Італії, в середині липня

Заборона поширюється на кораблі, які відповідають одному з таких критеріїв: місткість понад 25 тисяч тонн, довжина понад 180 метрів або висота понад 35 метрів

У Венеції вступив в силу закон, що забороняє входити в лагуну великим судам. З неділі, 1 серпня, великі круїзні лайнери, які до пандемії привозили в місто мільйони туристів, більше не можуть проходити через канал Джудекка і пропливати перед центральною площею Венеції Сан-Марко, передає DW.

Закон, що забороняє великим судам заходити до Венеції, був схвалений кабінетом міністрів Італії, в середині липня.

«Цей крок необхідний для того, щоб захистити природу, ландшафт, а також художню і культурну цілісність Венеції», – підкреслив міністр інфраструктури Енріко Джованніні.

Глава італійського Мінкульту Даріо Франческіні назвав день прийняття цього закону історичним.

Заборона поширюється на кораблі, які відповідають одному з таких критеріїв: місткість понад 25 тисяч тонн, довжина понад 180 метрів або висота понад 35 метрів. Закон передбачає створення фонду для виплати компенсацій компаніям і їх співробітникам, які постраждають від обмежень.

Тим часом католицький патріарх Венеції Франческо Моралья привітав вводиться заборона великих суден в венеціанської лагуни. Одночасно він висловив тривогу з огляду на можливу втрату робочих місць.

«Ми тут говоримо про сім’ї, про заробітні плати людей, які перебувають у важкій ситуації зараз або в майбутньому», – заявив він 31 липня газеті Vatican News.

Патріарх також нагадав, що Венеція пережила два важких роки через пандемію і тривалих періодів високої води, від чого постраждадо все місто.

За даними ЗМІ, італійська влада була змушена піти на такий захід під загрозою виключення міста зі списку Всесвітньої спадщини. У червні ЮНЕСКО закликала негайно заборонити візит великих круїзних лайнерів в лагуну і допускала включення Венеції в так званий «чорний список». У нього входять об’єкти Всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою. 22 липня п сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було прийнято рішення не включати Венецію в «чорний список».