Генпрокурорка Венедіктова проігнорувала скандал із Чаусом, зате написала про футбол

Ірина Венедіктова відвідала турніру з мініфутболу за Кубок Генерального прокурора-2021

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook розповіла про свято спорту – фінальну частина турніру з мініфутболу за Кубок Генерального прокурора-2021. Змагались за трофей збірні Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Одеської та Рівненської областей, Київської міської прокуратури, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері та Офісу Генерального прокурора.

«Гострі атаки, віртуозні передачі, яскраві гольові моменти, пенальті, характер, радість, розпач, азарт – усе заради задоволення від гри і спортивної першості. Чемпіоном стала команда Донецької обласної прокуратури, друге місце у Києва, треті – Луганська обласна прокуратура.

У запеклих поєдинках були висока майстерність, єдність гравців і жага до перемоги – усе, що потрібно прокурорам і на полі, і в боротьбі за закон. Попри змагання і суперництво, яких сьогодні було вдосталь, ігри показали, що ми міцна прокурорська родина», – написала Ірина Венедіктова.

Прокурорка також зазначила, що під час змагань переміг гарний футбол і командний дух.

Водночас у коментарях до допису користувачі зауважують, що прокуратурі належало б пояснити свою позицію стосовно подій, які відбуваються довкола судді-утікача Миколи Чауса, який 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що не «викрадала» колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, після чого він втік на території Молдови, де був до цього року, поки його не викрали невідомі.