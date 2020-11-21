Венеція почне стягувати «плату за вхід» для туристів

«Плату за вхід» до Венеції стягуватимуть лише з тих туристів, які не мають документального підтвердження того, що вони лишатимуться принаймні на одну ніч

Міська рада Венеції вирішила запровадити з 1 січня 2022 року «плату за вхід» для туристів, які перебувають там менше одного дня. Так місто хоче віднадити іноземців, які там не залишаються і некультурно себе поводять.

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

«Плату за вхід» до Венеції стягуватимуть лише з тих туристів, які не мають документального підтвердження того, що вони лишатимуться принаймні на одну ніч. Конкретну суму плати міська влада розраховуватиме, виходячи з кількості туристів.

Запровадженням «плати за вхід» у Венеції хочуть заохотити туристів вкладати більше грошей у місто, а також відвадити від нього туристів, що приходять туди лише заради фото й порушують громадський порядок – зокрема купаються в каналах чи їдять посеред вулиці.

Водночас через втрату доходів з туризму через пандемію коронавірусу міська влада Венеції відклала запровадження «плати за вхід» до 1 січня 2022 року, заявив міський радник із питань бюджету й податків Мішель Зуїн.