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    У світі

    Венеція почне стягувати «плату за вхід» для туристів

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    Венеція почне стягувати «плату за вхід» для туристів

    «Плату за вхід» до Венеції стягуватимуть лише з тих туристів, які не мають документального підтвердження того, що вони лишатимуться принаймні на одну ніч

    Міська рада Венеції вирішила запровадити з 1 січня 2022 року «плату за вхід» для туристів, які перебувають там менше одного дня. Так місто хоче віднадити іноземців, які там не залишаються і некультурно себе поводять.

    Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

    «Плату за вхід» до Венеції стягуватимуть лише з тих туристів, які не мають документального підтвердження того, що вони лишатимуться принаймні на одну ніч. Конкретну суму плати міська влада розраховуватиме, виходячи з кількості туристів.

    Запровадженням «плати за вхід» у Венеції хочуть заохотити туристів вкладати більше грошей у місто, а також відвадити від нього туристів, що приходять туди лише заради фото й порушують громадський порядок – зокрема купаються в каналах чи їдять посеред вулиці.

    Водночас через втрату доходів з туризму через пандемію коронавірусу міська влада Венеції відклала запровадження «плати за вхід» до 1 січня 2022 року, заявив міський радник із питань бюджету й податків Мішель Зуїн.

    Теги: місто влада Венеція
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