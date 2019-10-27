У випадку війни із Заходом Калінінград протримається лише два тижні, – Jamestown Foundation



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Місію із матеріально-технічного забезпечення сил Альянсу буде покладено на Німеччину

Якщо Росія піде на відкриту конфронтацію з блоком НАТО у Балтійському регіоні й там розпочнуться бойові дії, Москва неминуче втратить Калінінградську область (окупована СРСР колишня Східна Пруссія).

Про це заявив американський неурядовий дослідницький центр Jamestown Foundation.

Сильною стороною російського війська у Калінінграді у доповіді названо розвинену протиповітряну та протиракетну оборона. Однак США і Польща можуть успішно протиставити цьому посилений контингент сухопутних військ.

Згідно із розрахунками фонду, союзникам знадобиться два тижні, аби прорвати оборону і ще стільки ж, щоб утримати завойовані позиції, доки прибуде підкріплення.

При цьому місію із матеріально-технічного забезпечення сил Альянсу буде покладено на Німеччину.

Росія ж, як зазначається у документі, буде змушена здатися й не погодиться на тривале «гаряче» протистояння за контроль над Калінінградською областю.



