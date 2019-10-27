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    У світі

    У випадку війни із Заходом Калінінград протримається лише два тижні, – Jamestown Foundation

    • Розсилка
    У випадку війни із Заходом Калінінград протримається лише два тижні, – Jamestown Foundation

    Місію із матеріально-технічного забезпечення сил Альянсу буде покладено на Німеччину

    Якщо Росія піде на відкриту конфронтацію з блоком НАТО у Балтійському регіоні й там розпочнуться бойові дії, Москва неминуче втратить Калінінградську область (окупована СРСР колишня Східна Пруссія).

    Про це заявив американський неурядовий дослідницький центр Jamestown Foundation.

    Сильною стороною російського війська у Калінінграді у доповіді названо розвинену протиповітряну та протиракетну оборона. Однак США і Польща можуть успішно протиставити цьому посилений контингент сухопутних військ.

    Згідно із розрахунками фонду, союзникам знадобиться два тижні, аби прорвати оборону і ще стільки ж, щоб утримати завойовані позиції, доки прибуде підкріплення.

    При цьому місію із матеріально-технічного забезпечення сил Альянсу буде покладено на Німеччину.

    Росія ж, як зазначається у документі, буде змушена здатися й не погодиться на тривале «гаряче» протистояння за контроль над Калінінградською областю.

    Читайте також: Війна і дірявий оборонний потенціал.


    Росія НАТО війна
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