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    Думки вголос

    Страшний сон: Україна через рік

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Страшний сон: Україна через рік

    О це таке наснилося...

    Мовою оригіналу

    «СНБО» превращается в «КВН». Но секретность и зарплаты сохраняются.

    Кабмин Украины сдает свое помещение под самое больше казино в Восточной Европе и переезжает в бывший штаб избирательной кампании партии «Слуга народа». Всем министрам приказано носить особые престижные «браслеты» на ноге. Очередность ареста следующего коррумпированного министра определяет не ГПУ, а рулетка.

    А Офис президента превращается популярный киевский коворкинг. Сотрудники Офиса президента открыто и смело занимаются любимым делом- интригами, хеппенингом, инсталляциями, перфомансом, коммуникациями и просто хайпом.

    «Кухарка» с «95 квартала» энергично управляет Минэкономики. «министры- дебилы» жестоко завидуют и возмущаются. Никто не замечает изменений.

    «Искусственный интеллект» тайно управляет, одновременно, украинской таможней, налоговой и фининспекцией. Очумевшие чиновники не знают кому вести взятки в Киев.Хаос в пирамиде элитной коррупции.

    Забытая война продолжается.

    Сгоревшее здание Верховной рады никто не хочет восстанавливать - боятся протестантов с Майдана. Разумков тайно ездит на заработки в Польшу. Всем народным депутатами фракции «Слуги народа» приказано носить персональные полиграфы -детекторы лжи.

    А Президент Украины Зеленский готовится побить мировой рекорд россиянина Соловьева по телемарафону.

    Подымается волна самоубийств, таинственных исчезновений и внезапных выездов за границу бывших министров, генералов, губернаторов и мэров крупных городов.

    Одесская киностудия объединяется с Киевской киностудией и создает «УкрБолливуд», и поселяется в здании МВД, после очередной ее реформы. Аваков возглавляет новую организацию.
    Порошенко хочет купить Мальдивы или Сейшелы.

    Слова «олигарх, клоун, вор, майдан» запрещаются особым указом «Тайной Второй Директории».
    Земля «возвращается» крестьянам и фермерам, а заводы рабочим и ИТР.

    Все говорят на всех языках мира и молятся любым богам.

    Мировое сообщество терпеливо и ласково смотрит на Украину.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    війна політика Україна
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