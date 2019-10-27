Страшний сон: Україна через рік

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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О це таке наснилося...

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«СНБО» превращается в «КВН». Но секретность и зарплаты сохраняются.

Кабмин Украины сдает свое помещение под самое больше казино в Восточной Европе и переезжает в бывший штаб избирательной кампании партии «Слуга народа». Всем министрам приказано носить особые престижные «браслеты» на ноге. Очередность ареста следующего коррумпированного министра определяет не ГПУ, а рулетка.

А Офис президента превращается популярный киевский коворкинг. Сотрудники Офиса президента открыто и смело занимаются любимым делом- интригами, хеппенингом, инсталляциями, перфомансом, коммуникациями и просто хайпом.

«Кухарка» с «95 квартала» энергично управляет Минэкономики. «министры- дебилы» жестоко завидуют и возмущаются. Никто не замечает изменений.

«Искусственный интеллект» тайно управляет, одновременно, украинской таможней, налоговой и фининспекцией. Очумевшие чиновники не знают кому вести взятки в Киев.Хаос в пирамиде элитной коррупции.

Забытая война продолжается.

Сгоревшее здание Верховной рады никто не хочет восстанавливать - боятся протестантов с Майдана. Разумков тайно ездит на заработки в Польшу. Всем народным депутатами фракции «Слуги народа» приказано носить персональные полиграфы -детекторы лжи.

А Президент Украины Зеленский готовится побить мировой рекорд россиянина Соловьева по телемарафону.

Подымается волна самоубийств, таинственных исчезновений и внезапных выездов за границу бывших министров, генералов, губернаторов и мэров крупных городов.

Одесская киностудия объединяется с Киевской киностудией и создает «УкрБолливуд», и поселяется в здании МВД, после очередной ее реформы. Аваков возглавляет новую организацию.

Порошенко хочет купить Мальдивы или Сейшелы.

Слова «олигарх, клоун, вор, майдан» запрещаются особым указом «Тайной Второй Директории».

Земля «возвращается» крестьянам и фермерам, а заводы рабочим и ИТР.

Все говорят на всех языках мира и молятся любым богам.

Мировое сообщество терпеливо и ласково смотрит на Украину.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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