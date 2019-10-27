Двійник Зеленського поставив йому тільки одне питання



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Ісабаєв дізнався про схожість із Зеленським тільки після його перемоги на президентських виборах

Двійник президента України Володимира Зеленського Умід Ісабаєв поставив питання українському лідеру в ефірі програми «Центрального телебачення» на НТВ.

Він також розповів, що дізнався про схожість із Зеленським тільки після його перемоги на президентських виборах.

Ісабаєв зізнався, що з ним часто просять сфотографуватися.

У програмі його запитали, яке питання він би поставив Зеленському, якби була така можливість.

«Чому ви на мене схожі?» - сказав Ісабаєв.

(Дивитися відео з 43:09 хвилини, - ред.)

Нагадаємо, російські ЗМІ знайшли двійника Зеленського, поміченого в метро. З'ясувалося, що чоловік народився в Узбекистані, але працює в Москві маляром.