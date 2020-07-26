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    У світі

    У Техасі застрелили учасника протестів руху Black Lives Matter

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    Стрілець з місця події втік - У Техасі застрелили учасника протестів руху Black Lives Matter
    Стрілець з місця події втік

    Чоловіка застрелили під час протесту у Техасі, коли він підійшов до транспортного засобу

    В американському штабі Техас одна людина загинула під час протестів руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства та расизму у центрі міста Остін.

    Про це повідомляє AP.

    «Чоловіка застрелили під час протесту у Техасі, коли він підійшов до транспортного засобу, а водій всередині відкрив вогонь», – йдеться у повідомленні з посиланням на місцеву поліцію.

    Як зазначається, стрілянина сталася близько 22:00 в суботу під час акцій протесту в Остіні. За даними речниці поліції Катріни Ратліфф, пораненого чоловіка доставили до лікарні, де згодом констатували його смерть.

    Встановлено, що транспортний засіб, яким керував стрілець, вирушив у бік протестувальників. Один з них, який, ймовірно, мав при собі гвинтівку, підійшов до транспортного засобу та був застрелений водієм. Після цього водій втік з місця події.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

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