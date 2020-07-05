У Китаї виявили хворого на бубонну чуму
Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми
В автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.
Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.
Після виявлення хворого, у місті оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею. Попередження триватиме до кінця 2020 року.
Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми серед людей, тому жителів закликають суворо дотримуватися вимог з попередження та боротьби.
Крім того, влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.
Нагадаємо, декілька днів тому в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.
Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.