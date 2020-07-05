У Китаї виявили хворого на бубонну чуму



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Після виявлення хворого, у Байаннурі оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею

Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми

В автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

Після виявлення хворого, у місті оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею. Попередження триватиме до кінця 2020 року.

Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми серед людей, тому жителів закликають суворо дотримуватися вимог з попередження та боротьби.

Крім того, влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

Нагадаємо, декілька днів тому в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, спричиненого потраплянням в організм збудника через шкіру. Переносниками є блохи, які паразитують на пацюках та інших гризунах.

Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин і людей аерозольним шляхом.