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    У світі

    У Китаї виявили хворого на бубонну чуму

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    Після виявлення хворого, у&nbsp;Байаннурі&nbsp;оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею - У Китаї виявили хворого на бубонну чуму
    Після виявлення хворого, у Байаннурі оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею

    Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми

    В автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.

    Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

    Після виявлення хворого, у місті оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею. Попередження триватиме до кінця 2020 року.

    Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми серед людей, тому жителів закликають суворо дотримуватися вимог з попередження та боротьби.

    Крім того, влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

    Нагадаємо, декілька днів тому в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

    Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

    Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, спричиненого потраплянням в організм збудника через шкіру. Переносниками є блохи, які паразитують на пацюках та інших гризунах.
    Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин і людей аерозольним шляхом.
    здоров'я медицина Китай вірус
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