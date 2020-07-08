У Китаї й Монголії виявили бубонну чуму: ВООЗ запевняє, що про епідемію не йдеться



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У Китаї й Монголії виявили бубонну чуму

Пастух із бубонною чумою перебуває в лікарні, його стан стабільний

У пастуха з китайського регіону Внутрішня Монголія підтвердили бубонну чуму. Раніше хворобу виявили у двох людей із Монголії. Утім Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що ситуація під контролем, і про епідемію бубонної чуми не йдеться.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що пастух із бубонною чумою перебуває в лікарні, його стан стабільний.

«Бубонна чума була з нами протягом століть і буде з нами завжди. Ми моніторимо кількість випадків (захворювання — ред.) у Китаї. Вони під контролем», — зазначила речниця ВООЗ Марґарет Гаріс.

Раніше бубонну чуму виявили у двох братів із Монголії, які до того з’їли м’ясо бабака. Після цього влада російського Алтаю тимчасово заборонила полювати на цих тварин: вони є одними з відомих розносників бубонної чуми.

Зазначимо, що в Китаї та Монголії не вперше повідомляють про виявлення бубонної чуми. Востаннє це сталося в листопаді 2019 року.

Крім того, на відміну від XIV століття, коли внаслідок епідемії бубонної чуми у світі, за оцінками, померли 50 мільйонів людей, тепер людство має ліки і знає, як запобігати її поширенню. Тому ще одна епідемія дуже малоймовірна.

Нагадаємо, декілька днів тому в одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.

Центр вивчення зоонозних інфекцій ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.

Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, спричиненого потраплянням в організм збудника через шкіру. Переносниками є блохи, які паразитують на пацюках та інших гризунах.

Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин і людей аерозольним шляхом.