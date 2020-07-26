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    Здоров'я

    До послаблення карантину не готові дев’ять областей, – МОЗ

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    Станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу - До послаблення карантину не готові дев’ять областей, – МОЗ
    Станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу

    Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні

    В Україні станом на 26 липня до послаблення карантину не готові 9 областей.

    Про це свідчать дані МОЗ.

    Зокрема, поки не готові до послаблення карантину у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

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    Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

    Як зазначають в МОЗ, регіоном із значним поширенням Covid-19 вважається той, у якому наявна одна з таких ознак:

    • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50%;
    • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить більш як 11%;
    • показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 становить більш як 10%.
    Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Нагадаємо, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж учора (972).

    Одужали – 611 (вчора 886), померли – 19 (вчора 20).

    Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

    У Києві виявлено хворих 129 осіб (вчора 118). Також 63 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 42) і 114 – на Львівщині (вчора 126), 143 – на Рівненщині (вчора 96).

     

    карантин населення коронавірус
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