Угорщина може «вилетіти» з ЄС

Політика уряду Угорщини може призвести до серйозних наслідків

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що політика угорського уряду може коштувати Будапешту членства в Європейського Союзу. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю угорському виданню Magyar Magyar Nemzet. Журналісти поспілкувалися з дипломатом після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав його



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Політика уряду Угорщини може призвести до серйозних наслідків

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн заявив, що політика угорського уряду може коштувати Будапешту членства в Європейського Союзу. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю угорському виданню Magyar Magyar Nemzet.

Журналісти поспілкувалися з дипломатом після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав його «ідіотом». За словами Ассельборна, угорська політика кидає виклик принципам Європейського Союзу.

Крім того, Ассельборн заявив, що ЄС повинен покарати Угорщину, активізувавши статтю 7 союзного договору, що позбавить Будапешт права голосу в Раді Європи.

Нагадаємо, раніше в повідомленні на сайті уряду Угорщини під назвою «Глава МЗС Люксембурга ненавидить Угорщину» повідомлялося, що жителям Угорщини не потрібні «божевільні ідеї» глави МЗС Люксембурга Жана Ассельборна, який, підтримуючи міграцію, може «завалити Європу мігрантами».

Також глава МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав Ассельборна «ідіотом».