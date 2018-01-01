Угорський міністр обізвав главу МЗС Люксембурга «ідіотом» і звинуватив його в ненависті

Люксембурзького міністра звинуватили в бажанні «завалити Європу мігрантами»

Жителям Угорщини не потрібні «божевільні ідеї» глави МЗС Люксембурга Жана Ассельборна, який, підтримуючи міграцію, може «завалити Європу мігрантами». Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Угорщини під назвою «Глава МЗС Люксембурга ненавидить Угорщину». Таким чином глава МЗС Угорщини Петер Сіярто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петер Сіярто накинувся із сварками на главу МЗС Люксембурга

Люксембурзького міністра звинуватили в бажанні «завалити Європу мігрантами»

Жителям Угорщини не потрібні «божевільні ідеї» глави МЗС Люксембурга Жана Ассельборна, який, підтримуючи міграцію, може «завалити Європу мігрантами».

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Угорщини під назвою «Глава МЗС Люксембурга ненавидить Угорщину».

Таким чином глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву Ассельборна, який закликав ЄС протистояти угорським планам ввести заборону на діяльність неурядових організацій, що допомагають мігрантам.

«Жан Ассельборн перейшов усі можливі межі своєю останньою заявою», - заявив Сіярто. За його словами, Ассельборн є представником «екстремістських лібералів, які демонструють неприйнятну позицію» по прийому мігрантів і таким чином ризикують завалити ними всю Європу.

«Жан Ассельборн - ідіот, але угорці - ні. Народу Угорщини не потрібні шалені ідеї глави МЗС Люксембурга, щоб знати, що для нього краще, - заявив угорський міністр. - Уряд Орбана захищає безпеку Угорщини, а люксембурзький глава МЗС хоче знищити захисну огорожу на кордоні з Джорджем Соросом та його товаришами, щоб завалити Угорщину мігрантами».

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в запуску «міжнародної кампанії брехні» в конфлікті про мову освіти меншин.

Джерело: Лівий берег