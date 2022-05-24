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    Угорщина вводить надзвичайний стан

    Угорщина вводить надзвичайний стан
    фото з відкритих джерел

    Орбан: «Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити надзвичайний стан з опівночі»

    З початку нової доби, 25 травня, в Угорщині буде запроваджений режим надзвичайної ситуації через економічні труднощі, спричинені ситуацією навколо України. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

    «Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити надзвичайний стан з опівночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами», – заявив він.

    «Ми не втрачаємо жодної хвилини, бо поруч йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить. Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюсселя призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін», – сказав Орбан.

    Нагадаємо, лідер угорської партії «Фідес», яка на останніх виборах 3 квітня здобула конституційну більшість, Віктор Орбан 16 травня був уп’яте обраний на посаду прем’єр-міністра Угорщини.

    Раніше нова президентка Угорщини Каталіна Новак озвучила позицію щодо війни в Україні.

    Як раніше повідомлялося, президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів.

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    Теги: росія окупанти війна Угорщина воєнний стан надзвичайний стан Україна окупація #stoprussia
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    Угорщина вводить надзвичайний стан