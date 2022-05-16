Друг Путіна Орбан уп’яте став прем’єром Угорщини

Віктор Орбан вкотре заявив, що Будапешт не повинен «втручатись» у війну в Україні

Кандидатуру Орбана підтримали 133 депутати, проти – 27

Лідер угорської партії «Фідес», яка на останніх виборах 3 квітня здобула конституційну більшість, Віктор Орбан 16 травня був уп’яте обраний на посаду прем’єр-міністра Угорщини. За відповідне рішення проголосували 133 парламентарі проти 27 незгодних.

Як повідомляє угорське видання Hirado.hu, у своїй інавгураційній промові Орбан наголосив, що прийдешнє десятиліття стане «добою небезпек, незахищеності й війн», тому його уряд робитиме все, щоб не допустити залучення Угорщини у війну Росії проти України.

«Є переконання, що різними санкціями можна поставити Росію на коліна. В теорії це можливо, і багато політиків наводили такі собі теоретичні докази цього, але скільки я не силувався згадати, не пригадав, коли запровадження обмежень на всьому континенті було б ефективним», – зазначив він.

На думку Орбана, через те, що США постачають Україні зброю, а Росія не буде визнавати поразку, війна в Україні триватиме й становитиме постійну загрозу для Угорщини.

Він підкреслив, що Будапешт надаватиме Києву гуманітарну допомогу, але при цьому підтримуватиме лише мирні ініціативи – припинення вогню й переговори. При цьому Орбан знову повторив недоведені заяви про нібито втручання України в угорські вибори на користь опозиції.

Окремо угорський прем’єр поскаржився на Європейський Союз, який намагається «зменшити повноваження» держав-членів і зловживає власними. «Ми є членами ЄС не через те, яким він є, а через те, яким він може бути», – підкреслив Орбан і заявив, що відповіддю на виклики з боку Брюсселя є «успішна економічна політика».

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