Україна провела евакуацію своїх громадян із Сектора Газа

Загалом, за три етапи евакуації (листопад та грудень 2023, березень 2024) евакуйовано 363 громадянина України

Було евакуйовано 59 громадян України та членів їх сімей

Відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Газа. Про це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль.

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«Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15 , жінок – 37, чоловіків – 8)», – йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначають, що завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом їх буде перевезено до України.

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Загалом, за три етапи евакуації (листопад та грудень 2023, березень 2024) евакуйовано 363 громадянина України (дітей –141, жінок – 135, чоловіків – 87).

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі.

«Терористам нема кому допомагати. Тільки ми вирішуємо, що ми подбаємо в першу чергу, а про що в другу. Ми не закінчимо цю війну, не знищивши ХАМАС», – зазначив міністр оборони Ізраїлю.

Галант на зустрічі з військовослужбовцями 98-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю зазначив, що іншого розвитку ситуації в регіоні не може бути. За його словами, що в майбутньому не буде ХАМАС як правлячої організації, але на це буде потрібно деякий час.

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Стало відомо, що голова Харківської ОВА оголосив про примусову евакуацію сімей з дітьми з двох громад.

«Місця у нас для надання тимчасового приміщення для проживання є. Тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання», – запевнив глава ОВА.

Олег Синєгубов уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській – 51. Загаглом потрібно евакуювати 161 дитину.