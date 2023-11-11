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Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль

близький схід
Марко Ернандес , Джош Холдер glavcom.ua
Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
Жодна стороння особа не має точної карти цієї мережі
малюнок: Марко Ернандес

Як працює підземний лабіринт під Сектором Гази

Сектор Гази містить в собі численні жахливі пастки, які чекають на солдатів під час боїв у місті: засідки у висотних будівлях, обмежена видимість і вразливе цивільне населення, якому ніде сховатися.

Але в міру того, як ізраїльські сухопутні війська просуваються вглиб сектора Гази, більша небезпека може виявитися під ногами.

Бойовики ХАМАС, які здійснили кривавий напад на Ізраїль минулого місяця, побудували лабіринти секретних тунелів, які, на думку деяких експертів, простягаються через більшу частину, якщо не через усю територію Гази, яку контролюють бойовики.

І це не просто тунелі.

Звиваючись під щільними житловими районами, ці ходи дозволяють бойовикам пересуватися поза увагою ворога. Там також є бункери для зберігання зброї, їжі та води, і навіть командні пункти. Також, ці тунелі, достатньо широкі для транспортних засобів, вважають експерти.

Звичайні на вигляд двері і люки слугують замаскованими входами до підземель, що дозволяють бойовикам ХАМАСу непомітно робити вилазки, а потім знову, так само непомітно, зникати з поля зору.

Жодна стороння особа не має точної карти цієї мережі, і мало хто з ізраїльтян бачив її на власні очі.

Але фото- і відеоматеріали, а також повідомлення людей, які побували в тунелях, дають уявлення про основні обриси системи і про те, як вона використовується. Джерела включають фотографії, зроблені всередині катакомб журналістами, розповіді дослідників, які вивчають тунелі, а також деталі мережі, що з'явилися після вторгнення ізраїльських військ у Газу в 2014 році.

Тактичні тунелі

Ці армовані бетоном споруди – більші, ніж транзитний трубопровід. Вони слугують укриттям від атак ворога, приміщеннями для планування операцій, складами боєприпасів та місцями для утримання заручників.

малюнок: Марко Ернандес
малюнок: Марко Ернандес

Знищення тунелів є ключовою метою Ізраїлю, спрямованої на знищення керівництва ХАМАС після нападу 7 жовтня.

Ізраїль використовував існування тунелів як виправдання для бомбардувань цивільних районів, в тому числі після того, як ізраїльська авіація завдала потужного авіаудару по густонаселеному району Джабалія. ХАМАС заперечує, що його тунелі знаходяться під деякими конкретними об'єктами, по яких Ізраїль завдав удару, і часто неможливо перевірити заяви Ізраїлю на правдивість.

Щоб знищити тунелі із землі, ізраїльські війська після вторгнення в Газу повинні будуть знайти входи до тунелів, які часто заховані в підвалах цивільних будівель.

За словами експертів, ці тунелі, як правило, лише зо два метри заввишки і метр завширшки, що змушує бійців рухатися по них в одну шеренгу.

Одна 85-річна ізраїльтянка, яку утримували в заручниках протягом 17 днів у тунелях після викрадення 7 жовтня, розповіла, що її вели через «павутиння» вологих і мокрих тунелів. За її словами, врешті-решт вона потрапила до великої зали, де утримувалися два десятки інших заручників.

Вважається, що ХАМАС досі утримує понад 200 ізраїльських заручників, і багато з них, ймовірно, перебувають у тих самих тунелях, які Ізраїль прагне зруйнувати. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що повернення їх додому є однією з двох головних цілей вторгнення, інша – «знищити ХАМАС».

Тунелі, що використовуються для переховування техніки і бойовиків ХАМАСу, – не єдині приховані ходи в Газі.

Після того, як у 2007 році до влади прийшов ХАМАС, а Ізраїль посилив блокаду Сектору Гази, під кордоном між Газою та Єгиптом виросла розгалужена мережа контрабандних тунелів. Ці тунелі використовуються для обходу блокади і дозволяють ввозити найрізноманітніші товари: від зброї та електронного обладнання до будівельних матеріалів і палива.

Єгипетська влада доклала значних зусиль, щоб знищити ці контрабандні маршрути, в тому числі закачуючи в них морську воду. Але деякі контрабандні тунелі, як вважають фахівці, все ще працюють.

Контрабандні тунелі

Ці тунелі були виявлені в районі Рафаха, де вони використовуються для ввезення всіх видів товарів і продуктів в Газу з Єгипту.

малюнок: Марко Ернандес
малюнок: Марко Ернандес

Хоча ізраїльська армія значно перевершує армію ХАМАС як за чисельністю, так і за оснащенням, боротьба з ворогом, який має власну мережу тунелів, є дуже ризикованою справою.

Джон В. Спенсер, який вивчає бої у місті в Інституті сучасної війни Військової академії США, описує їх як «бої під водою, а не на поверхні або всередині будівлі».

«Ніщо з того, що ви використовуєте на поверхні, не працює», – сказав він нещодавно в подкасті проекту «Сучасна війна». – «Ви повинні мати спеціалізоване обладнання, щоб дихати, бачити, орієнтуватися, спілкуватися і застосовувати летальні засоби, особливо стріляти».

Однією з головних небезпек входу в тунелі є те, що ХАМАС замінував входи вибухівкою, кажуть експерти.

«Як тільки вони зрозуміють, що ізраїльтяни увійшли в тунелі, вони просто натиснуть кнопку, і вся система катакомб може обрушитися на ізраїльтян», – сказав Ахрон Брегман, старший викладач Королівського коледжу Лондона, який спеціалізується на арабо-ізраїльському конфлікті.

Проблема знешкодження тунелів

Небезпека не закінчується після виявлення тунелю.

малюнок: Марко Ернандес
малюнок: Марко Ернандес

Ізраїльські сили, ймовірно, не зможуть знищити всю мережу тунелів. «Вона занадто велика, і немає сенсу руйнувати її повністю», – сказав д-р Брегман.

Замість цього вони зосередяться на блокуванні входів до тунелів, ймовірно, за допомогою авіаударів або за допомогою інженерів, які зруйнують їх за допомогою вибухівки.

Вони також навряд чи полізуть у катакомби, якщо тільки не вважатимуть, що у них немає іншого вибору.

За словами д-ра Брегмана, входження в тунелі позбавило б ізраїльські війська їхніх переваг.

На даний момент ізраїльтяни просуваються вперед, використовуючи масу військ, танків і гелікоптерів.

«Як тільки ви спускаєтеся в тунель, ви опиняєтеся один на один із ворогом», – сказав він.

Марко Ернандес
Графічний редактор The New York Times
Джош Холдер
Візуальний редактор The New York Times

Джерело: nytimes.com

Переклад для «Главкома»: Олександр Груздєв

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Теги: Ізраїль армія війна Сектор Гази ХАМАС

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