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Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі
Йоав Галант заявив, що Ізраїль не закінчить цю війну, не знищивши ХАМАС
фото з відкритих джерел

Йоав Галант зазначив, що в майбутньому не буде ХАМАС як правлячої організації, але на це буде потрібно деякий час

Армія оборони Ізраїлю не закінчить бойових дій у Секторі Гази, поки не знищить бойовиків руху ХАМАС. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, передає The Times of Israel .

«Терористам нема кому допомагати. Тільки ми вирішуємо, що ми подбаємо в першу чергу, а про що в другу. Ми не закінчимо цю війну, не знищивши ХАМАС», – зазначив міністр оборони Ізраїлю.

Галант на зустрічі з військовослужбовцями 98-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю зазначив, що іншого розвитку ситуації в регіоні не може бути. За його словами, що в майбутньому не буде ХАМАС як правлячої організації, але на це буде потрібно деякий час.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль затвердив попередній текст угоди щодо припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників. Тепер на цю угоду мають погодитися бойовики руху ХАМАС. 

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю виявила велику мережу тунелів ХАМАС у центральній і північній частинах Гази, які проходять під лікарнею та університетом.

До слова, армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази. Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

Читайте також: Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
Теги: Ізраїль армія завод військові ХАМАС звільнення

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