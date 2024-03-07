Голова Харківської ОВА оголосив про примусову евакуацію сімей з дітьми з двох громад

Загалом потрібно евакуювати 161 дитину

Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За його словами, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад примусово евакуюють дітей з їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, чи іншими законними представниками.

«Місця у нас для надання тимчасового приміщення для проживання є. Тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання», – запевнив глава ОВА.

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Олег Синєгубов уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській – 51. Загаглом потрібно евакуювати 161 дитину.

«Будемо посилювати комунікацію, щоб люди розуміли, що вони будуть виїжджати у конкретні місця, і це не лише місто Харків чи Харківська область, а й інші області нашої країни. Для переїзду до інших областей, «Укрзалізниця» організує безкоштовний проїзд», – додав глава ОВА.

Також Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 57 населених пунктів. Це необхідно, щоб максимально убезпечити сім'ї з дітьми від російського терору.

Раніше повідомлялося, що влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей з дітьми.

Нагадаємо, у Куп'янську батьки написали відмови від евакуації сотень дітей.