Делегат із Польщі розповів про технічну помилку під час провального для України голосування в ПАРЄ



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«Останнє моє голосування щодо повернення Росії до Ради Європи є результатом технічної помилки», - повідомив Кшиштоф Мєшковський

Польський делегат до ПАРЄ, член ліберальної партії «Сучасна» (N) Кшиштоф Мєшковський, який єдиний з десяти польських депутатів проголосував за повернення Росії до Асамблеї, зробив це через технічну помилку.

Про це Мєшковський написав 25 червня у Тwitter.

«Останнє моє голосування щодо повернення Росії до Ради Європи є результатом технічної помилки. Я голосував близько 200 поправок разом з польською делегацією та українськими депутатами. Сьогодні у другій половині дня на засіданні я зроблю заяву, яка виправить цю помилку», - зазначив польський делегат.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок, 25 червня, ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ.

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Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

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