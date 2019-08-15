Зеркаль розповіла про новий рівень боротьби за українських моряків



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Суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам Фото: АР/ТАСС

Питання звільнення моряків буде порушено на новій сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що дипломатичний шлях звільнення українських військовополонених моряків перейде на «новий рівень».

Про це вона сказала в інтерв’ю ВВС News Україна.

«Зараз почнеться новий політичний сезон, і для нас також почнеться новий рівень боротьби за наших моряків», - заявила представниця МЗС.

За словами Зеркаль, питання звільнення моряків буде порушено на новій сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні.

«Ми продовжуємо боротьбу, залучаємо усіх наших партнерів для тиску на Росію, це питання порушується на всіх зустрічах на найвищих щаблях. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Осаці, яка була між Путіним і Трампом», - додала вона.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.