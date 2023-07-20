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Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян – «Енергоатом»

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати накази росіян – «Енергоатом»
Запорізька атомна електростанція
фото: з відкритих джерел

Українці, які працюють на ЗАЕС, відмовляються запускати блок № 4 за наказом росіян

Незаконно призначений російською владою «генеральний директор» тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити енергоблок №4. Про це повідомляє «Енергоатом».

Наказ є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ). Відповідно українські працівники категорично відмовляються його виконувати.  За інформацією «Енергоатома», протягом останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30-ти людей ліцензованого персоналу ЗАЕС покинули Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію.

«Нині ж оперативний персонал, який завезли з РФ, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду. Чернічук намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом і яким було заблоковано доступ на станцію», – написали у «Енергоатомі».

Український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

«Закликаємо українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції! Пам’ятайте, що рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції!», – зазначили у «Енергоатомі».

Нагадаємо, розвідка попередила про нові провокації загарбників. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України.  Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. 

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Теги: розвідка Енергоатом Енергодар

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