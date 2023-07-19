Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння

Наразі відомо, що готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України

Розвідка попередила про нові провокації загарбників

Російські загарбники заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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У розвідці попередили про нові провокації загарбників.

«Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

«За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України», – попередили у відомстві.

Як повідомлялося, протягом місяця мешканці Енергодара регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу зі золовідвалів Запорізької ТЕС. Цей пил має високу концентрацію отруйних речовин. Такими діями росіяни планують чергові переміщення своєї техніки.