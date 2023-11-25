День пам’яті жертв Голодоморів: у Раді виступили спікери парламентів країн ЄС (відео)

У Раді взяли участь спікери парламентів країн ЄС, які в 2022-2023 роках визнали Голодомор геноцидом українського народу

Уже 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом українського народу

У День пам’яті жертв Голодоморів, 25 листопада, спікери та представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради. Про це розповіла народна депутатка Ірина Геращенко в Telegram.

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За словами посадовиці, у Раді сьогодні виступили:

голова Сенату Бельгії Стефані Доз;

голова Сенату Мілош Вистрчіл і голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова;

спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго;

спікер парламенту Ірландії Джері Баттімер;

президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба;

голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон;

голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль.

Також Геращенко зауважила, що спікер фінського парламенту «вразив чудовою українською».

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Крім того, нардепка нагадала, що вже 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом українського народу.

«Наші партнери та друзі усвідомлюють чіткі паралелі між злочином Голодомору, організованим сталінським режимом і нинішнім знищенням України режимом путінським», – написала Геращенко.

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

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До слова, президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів та звернувся до світу із закликом.

Розвідка пояснила, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті.