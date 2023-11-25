День пам’яті жертв Голодоморів: у Раді виступили спікери парламентів країн ЄС (відео)
Уже 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом українського народу
У День пам’яті жертв Голодоморів, 25 листопада, спікери та представники парламентів Бельгії, Ірландії, Фінляндії, Чехії, Польщі та Естонії взяли участь у спеціальному засіданні Верховної Ради. Про це розповіла народна депутатка Ірина Геращенко в Telegram.
За словами посадовиці, у Раді сьогодні виступили:
- голова Сенату Бельгії Стефані Доз;
- голова Сенату Мілош Вистрчіл і голова Палати депутатів Чехії Маркета Пекарова Адамова;
- спікер парламенту Фінляндії Юссі Галла-аго;
- спікер парламенту Ірландії Джері Баттімер;
- президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба;
- голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон;
- голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль.
Також Геращенко зауважила, що спікер фінського парламенту «вразив чудовою українською».
Крім того, нардепка нагадала, що вже 17 держав світу визнали Голодомор геноцидом українського народу.
«Наші партнери та друзі усвідомлюють чіткі паралелі між злочином Голодомору, організованим сталінським режимом і нинішнім знищенням України режимом путінським», – написала Геращенко.
Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.
До слова, президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів та звернувся до світу із закликом.
Розвідка пояснила, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті.
Коментарі — 0