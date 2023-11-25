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День пам’яті жертв Голодоморів: Зеленський звернувся до світу із закликом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
День пам’яті жертв Голодоморів: Зеленський звернувся до світу із закликом
Володимир Зеленський вшанував пам’ять про мільйони жертв голодоморів
фото: пресслужба президента

«Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення»

У день пам’яті жертв Голодоморів в Україні президент Володимир Зеленський подякував усім державам, які визнали Голодомор злочином проти нашої країни, та закликав світ об’єднатись і зупинити злочини сьогодення. Про це йдеться у зверненні глави держави.

Сьогодні Україна з глибоким сумом вшановує пам’ять про мільйони жертв голодоморів.

«Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів», – сказав Зеленський.

«Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль», – зазначив президент.

Зеленський переконаний, що «світ має об’єднатись і засудити злочини минулого, має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення».

«Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду», – підсумував президент.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна Голодомор 1932-1933 років

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