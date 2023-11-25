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У роковини Голодомору в Україні пройде символічна акція (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У роковини Голодомору в Україні пройде символічна акція (відео)
Український інститут національної пам'яті ініціював акцію «Пам'ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну»
фото: скриншот відео

«Запали свічку пам'яті за вбитими голодом»

У День пам’яті жертв Голодоморів, 25 листопада, в Україні пройде символічна акція, до якої може долучитися кожен небайдужий. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті.

Акція отримала назву «Пам'ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну». В інституті закликали українців:

  • підтримати бійців, які захищають нас від ворога, та зігріти їх символічним теплом;
  • зробити донат на амуніцію, техніку та інвентар;
  • допомогти з плетінням маскувальних сіток чи виготовленням окопних свічок;
  • надіслати через волонтерів дитячі листи й малюнки, сувеніри-обереги, смаколики та нашу віру у ЗСУ. 

Мета акції, як кажуь її засновники, полягає в тому, щоб наша пам’ять стала дієвою. Символом заходу стала окопна свічка, адже живий вогонь уособлює пам'ять і тепло.

«Це надія. Надія на те, що нам вистачить сил вистояти та перемогти. Бо ми – народ-воїн. День пам'яті жертв Голодомору. Запали свічку пам'яті за вбитими голодом. Передай тепло, стань поряд із тим, хто нині бореться, аби більше цього ніколи не сталося», – закликають в Українському інституті національної пам'яті. 

Зазначимо, що сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

До слова, президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою та іншими керівниками держави та військовими вшанував пам'ять жертв голодоморів та звернувся до світу із закликом.

Розвідка пояснила, що план путінського режиму викрасти в України зерно перед повномасштабним вторгненням є спробою повторити голодомор вже у ХХІ столітті. 

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Теги: Голодомор 1932-1933 років акція

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