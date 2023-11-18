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Ростислав Павленко Народний депутат України

Росія хотіла повторити Голодомор. Важливо, аби світ про це знав

glavcom.ua
Російський диктатор готовий знову заморити українців голодом
колаж: glavcom.ua

Злочинці з московії мають відповісти за кожен злочин

Із наближенням роковин Голодомору 1932-33 особливо резонують відомості про те, як москва готувалась «павтаріть» винищування українців у 2022.

У міжнародно визнаному визначенні злочину геноциду є, зокрема, позбавлення засобів існування (чим і був Голодомор) і примусове переміщення дітей (щоб позбавити націю майбутнього).

Важливо, що у західних медіа обговорюються відомості про проведення росією геноциду у ході повномасштабного вторгнення з 2022 року.

Як пише міжнародна правозахисна юридична компанія Global Rights Compliance (GRC), яку цитує The Independent, після початку вторгнення ворог навмисно націлився насамперед на багаті зерном райони, а також інфраструктуру виробництва продуктів харчування.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні машини ще в грудні 2021 року. Це свідчить про план розкрадання українського продовольства у безпрецедентних масштабах.

З іншого боку, Reuters повідомляє, що лише до білорусі було вивезено більше 2400 українських дітей.

Дітей вивезли щонайменше із 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – про це йдеться у дослідженні Єльського університету.

Більше 2 тисяч маленьких українців було перевезено до дитячого центру «Дубрава» у Мінській області Білорусі в період з вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини було доставлено до 12 інших закладів.

Кількість дітей, вивезених до рф, або вглиб окупованих територій (зокрема, АР Крим), ще належить визначити.

Злочинці з московії мають відповісти за кожен злочин.

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Теги: росія війна Голодомор 1932-1933 років злочин

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