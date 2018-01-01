Уламки російського Ан-148, який розбився в Підмосков'ї, розлетілися на 30 гектарів

Ан-148 впав у 200 метрах від населеного пункту Степанівське

Уламки пасажирського літака Ан-148, який розбився в Підмосков'ї, розлетілися на площі понад 30 гектар. Про це повідомив перший заступник начальника Національного центру в кризових ситуаціях МНС Росії Ігор Кутровський на селекторній нараді МНС. «Площа розльоту уламків повітряного судна склала понад 30 гектарів», - заявив він.



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Ан-148 впав у 200 метрах від населеного пункту Степанівське

Уламки пасажирського літака Ан-148, який розбився в Підмосков'ї, розлетілися на площі понад 30 гектар. Про це повідомив перший заступник начальника Національного центру в кризових ситуаціях МНС Росії Ігор Кутровський на селекторній нараді МНС.

«Площа розльоту уламків повітряного судна склала понад 30 гектарів», - заявив він.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.