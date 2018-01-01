Відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи

Екстрені служби не припиняють роботи на місці катастрофи

Екстрені служби, незважаючи на складні погодні умови, не припиняють роботи на місці катастрофи літака Ан-148. Про це інформує телеграм-канал Mash, який оприлюднив відповідне відео. На місці падіння літака спостерігаються глибокі замети та хуртовина. Mash також повідомив, що екстрені служби не знаходили чорних скриньок. Рятувальники помилково



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Уламок Ан-148, що розбився під Москвою

Екстрені служби не припиняють роботи на місці катастрофи

Екстрені служби, незважаючи на складні погодні умови, не припиняють роботи на місці катастрофи літака Ан-148. Про це інформує телеграм-канал Mash, який оприлюднив відповідне відео.

На місці падіння літака спостерігаються глибокі замети та хуртовина.

Mash також повідомив, що екстрені служби не знаходили чорних скриньок. Рятувальники помилково повідомили про те, що знайшли скриньку, - це виявився один з агрегатів літака.

Допитані співробітники московського аеропорту «Домодєдово» заявили, що лайнер був оброблений рідиною проти обмерзання «в штатному режимі».

Також камера спостереження на приватному будинку зафіксувала момент авіакатастрофи.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.