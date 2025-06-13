Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця
Вперше отримано чіткі знімки південного полюса Сонця завдяки місії Solar Orbite
Десятиліттями науковці прагнули дізнатися, що відбувається на полюсах Сонця, які досі залишались фактично невидимими. І лише тепер, завдяки міжнародній космічній місії Solar Orbiter, стало можливим зробити перші в історії чіткі знімки південного полюса зірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.
Місію Solar Orbiter реалізують Європейське космічне агентство (ESA) спільно з NASA. Космічний апарат, розміром з легковий автомобіль, обладнаний десятьма науковими приладами. Його запустили в лютому 2020 року, і він регулярно пролітає повз Венеру, отримуючи гравітаційний імпульс, який дозволяє змінювати орбіту й «підніматися» над площиною Сонячної системи.
У березні 2025 року, пройшовши чотири гравітаційні маневри біля Венери, апарат досяг кута огляду в 17 градусів над південним полюсом Сонця – цього було достатньо для того, щоб зробити перші в історії зображення південного полюса Сонця.
На знімках видно плямисту структуру магнітної активності, викликану проривами магнітних полів із поверхні Сонця. У періоди так званого сонячного максимуму, який відбувається кожні 11 років, активність зірки різко зростає, і магнітне поле може змінювати полярність – тимчасово стираючи межу між північчю й півднем.
«Вперше людство отримало зображення полюсів Сонця», – заявила Керол Манделл, директорка з науки ESA.
За словами керівниці місії Анік Де Гроф, у спокійні періоди Сонце має чітко виражені полюси з протилежною полярністю. Але зараз все виглядає як хаотична мозаїка магнітного поля.
Що вдалось дізнатись:
- cонячний вітер, який складається з заряджених частинок, рухається швидше з полярних регіонів, ніж із екваторіальних;
- отримані знімки дають змогу вперше безпосередньо аналізувати структуру полюсів, що важливо для прогнозів так званої космічної погоди – явищ, які можуть впливати на супутники, електромережі й авіацію на Землі;
- можливість визначати магнітні аномалії в полярних регіонах допоможе краще розуміти, як змінюється цикл Сонця – і в майбутньому прогнозувати сильні бурі.
Раніше єдиним апаратом, який пролетів над полюсами Сонця, був Ulysses (1990–2009). Проте він не мав камери – лише сенсори. Натомість Solar Orbiter має декілька камер, що дозволяють спостерігати за Сонцем у різних спектрах, а також реєструвати температуру плазми в короні зірки.
За словами науковців, найцікавіше ще попереду. Уже восени 2025 року Solar Orbiter має надіслати перші зображення північного полюса Сонця, а до 2029 року апарат вийде на ще вищу орбіту – до 33° над площиною Сонячної системи, що забезпечить кращу деталізацію.
Раніше «Главком» повідомляв, що з 13 по 15 червня 2025 року очікуються магнітні бурі середньої сили, що можуть впливати на атмосферний тиск і самопочуття людей.
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