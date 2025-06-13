Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця
Десятиліттями науковці прагнули дізнатися, що відбувається на полюсах Сонця
фото: Команда ЄКА та NASA/Solar Orbiter/EUI, Д. Бергманс (ROB) і ЄКА / Королівська обсерваторія Бельгії

Вперше отримано чіткі знімки південного полюса Сонця завдяки місії Solar Orbite
 

Десятиліттями науковці прагнули дізнатися, що відбувається на полюсах Сонця, які досі залишались фактично невидимими. І лише тепер, завдяки міжнародній космічній місії Solar Orbiter, стало можливим зробити перші в історії чіткі знімки південного полюса зірки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Місію Solar Orbiter реалізують Європейське космічне агентство (ESA) спільно з NASA. Космічний апарат, розміром з легковий автомобіль, обладнаний десятьма науковими приладами. Його запустили в лютому 2020 року, і він регулярно пролітає повз Венеру, отримуючи гравітаційний імпульс, який дозволяє змінювати орбіту й «підніматися» над площиною Сонячної системи.

У березні 2025 року, пройшовши чотири гравітаційні маневри біля Венери, апарат досяг кута огляду в 17 градусів над південним полюсом Сонця – цього було достатньо для того, щоб зробити перші в історії зображення південного полюса Сонця.

На знімках видно плямисту структуру магнітної активності, викликану проривами магнітних полів із поверхні Сонця. У періоди так званого сонячного максимуму, який відбувається кожні 11 років, активність зірки різко зростає, і магнітне поле може змінювати полярність – тимчасово стираючи межу між північчю й півднем.

«Вперше людство отримало зображення полюсів Сонця», – заявила Керол Манделл, директорка з науки ESA.

За словами керівниці місії Анік Де Гроф, у спокійні періоди Сонце має чітко виражені полюси з протилежною полярністю. Але зараз все виглядає як хаотична мозаїка магнітного поля.

Що вдалось дізнатись:

  • cонячний вітер, який складається з заряджених частинок, рухається швидше з полярних регіонів, ніж із екваторіальних;
  • отримані знімки дають змогу вперше безпосередньо аналізувати структуру полюсів, що важливо для прогнозів так званої космічної погоди – явищ, які можуть впливати на супутники, електромережі й авіацію на Землі;
  • можливість визначати магнітні аномалії в полярних регіонах допоможе краще розуміти, як змінюється цикл Сонця – і в майбутньому прогнозувати сильні бурі.

Раніше єдиним апаратом, який пролетів над полюсами Сонця, був Ulysses (1990–2009). Проте він не мав камери – лише сенсори. Натомість Solar Orbiter має декілька камер, що дозволяють спостерігати за Сонцем у різних спектрах, а також реєструвати температуру плазми в короні зірки.

За словами науковців, найцікавіше ще попереду. Уже восени 2025 року Solar Orbiter має надіслати перші зображення північного полюса Сонця, а до 2029 року апарат вийде на ще вищу орбіту – до 33° над площиною Сонячної системи, що забезпечить кращу деталізацію.

Раніше «Главком» повідомляв, що з 13 по 15 червня 2025 року очікуються магнітні бурі середньої сили, що можуть впливати на атмосферний тиск і самопочуття людей. 

Читайте також:

Теги: наука Сонце астроном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 травня – День вишиванки в Україні
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 05:00
Активність Сонця з 20 по 21 травня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність
20 травня, 07:13
Активність Сонця з 22 по 24 травня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність
22 травня, 07:16
Виклик дощу дронами став ефективним у Китаї
Китайські науковці намагались викликати дощ дронами: чим завершився експеримент
21 травня, 18:27
Зеленський доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями
Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх нагородами
21 травня, 20:52
Активність Сонця з 1 по 3 червня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 червня: якою буде сонячна активність
1 червня, 07:30

Соціум

Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця
Унікальні кадри. Астрономи вперше зафіксували південний полюс Сонця
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
Авіакатастрофа в Індії: жінка вижила, бо запізнилася на рейс
Авіакатастрофа в Індії: жінка вижила, бо запізнилася на рейс
Літав впав через помилку пілотів? Чотири можливі причини катастрофи Boeing
Літав впав через помилку пілотів? Чотири можливі причини катастрофи Boeing
Авіакатастрофа в Індії. Останнє селфі родини на борту літака перед трагедією
Авіакатастрофа в Індії. Останнє селфі родини на борту літака перед трагедією
«Вб’ємо вас». Шериф з Флориди виступив із жорсткою заявою до мітингувальників
«Вб’ємо вас». Шериф з Флориди виступив із жорсткою заявою до мітингувальників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
43K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
40K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
11K
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
9749
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua