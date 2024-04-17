Астрономи виявили другу за величиною чорну діру в Чумацькому Шляху

«Максимальна маса зоряної чорної діри є предметом активних наукових дебатів»

Астрономи виявили чорну діру з масою приблизно в 33 рази більшу за масу нашого Сонця, найбільшу з відомих у Чумацькому Шляху, крім надмасивної чорної діри, що ховається в центрі нашої галактики, повідомляє Reuters.

Нещодавно ідентифікована чорна діра розташована приблизно за дві тисячі світлових років від Землі – відносно близько в космічних термінах – у сузір'ї Орла, і навколо неї обертається зірка-компаньйон, повідомили дослідники. Світловий рік – це відстань, яку проходить світло за рік, 9,5 трильйонів км.

«Ця чорна діра не тільки дуже масивна, але й дуже незвичайна в багатьох аспектах. Це дійсно те, чого ми ніколи не очікували побачити», – сказав Паскуале Пануццо, інженер-дослідник французького дослідницького агентства CNRS, який працює в Обсерваторії Парижа та провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Astronomy & Astrophysics, відкриває нову вкладку.

Наприклад, чорна діра під назвою Gaia BH3 та її компаньйон рухаються галактикою в протилежному напрямку від того, як зазвичай обертаються зірки в Чумацькому Шляху.

За словами дослідників, Gaia BH3, ймовірно, утворилася після смерті зірки, яка була більш ніж у 40 разів меншою за масив Сонця.

Зірка-компаньйон Gaia BH3, така ж стара, як і інша, має приблизно 76% маси Сонця і трохи холодніша, але приблизно в 10 разів яскравіша. Він обертається навколо чорної діри по еліптичній траєкторії на відстані, яка приблизно в 4,5 рази перевищує відстань між Землею та Сонцем (міра називається астрономічною одиницею (А.О.)) і 29 а.о. Для порівняння, Юпітер обертається приблизно за п’ять астрономічних одиниць від Сонця, а Нептун – приблизно за 30 астрономічних одиниць.

«Несподіваним для мене результатом став той факт, що хімічний склад цієї зірки-компаньйона не демонструє нічого особливого, тому на неї не вплинув вибух наднової чорної діри», – сказала астроном із Паризької обсерваторії та співавтор дослідження Елізабетта Каффо.

Зірка-попередниця Gaia BH3 майже повністю складалася з водню та гелію. Зірки в ранньому Всесвіті мали такий хімічний склад, відомий як низька металічність. Ця зірка утворилася відносно рано в історії Всесвіту – можливо, через 2 мільярди років після події Великого вибуху.

Коли ця зірка вибухнула наприкінці свого життєвого циклу – це називається надновою – вона викинула деякий матеріал у космос, а залишок різко зруйнувався, утворивши чорну діру.

Відкриття Gaia BH3, за словами Пануццо, підтверджує моделі еволюції зірок, які показують, що масивні зоряні чорні діри можуть утворюватися лише зіркою з низькою металічністю, як-от зірка-прародителька цієї.