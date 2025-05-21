Китайські науковці намагались викликати дощ дронами: чим завершився експеримент

Китайські вчені успішно провели експеримент із штучного виклику дощу

Китайські вчені успішно провели експеримент із штучного виклику дощу за допомогою дронів у регіоні Сіньцзянь. Використовуючи йодид срібла, вони досягли збільшення опадів на 70 тис. кубометрів води, що можна порівняти з обсягом 30 олімпійських басейнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на South China Morning Post.

Зазначається, що для експерименту над пасовищами Баянбулак, розташованими біля підніжжя гір Тянь-Шань, запущено два типи безпілотників. На висоті понад 5 тис. м вони розпорошували порошок йодиду срібла, запакований у бруски по 125 грамів. Загальна витрата речовини склала 997 грамів, при цьому частки подавалися у повітря зі швидкістю 0,28 грама в секунду.

Незважаючи на невеликий обсяг хімікату, ефект перевершив очікування: додаткові опади випали на площі завдовжки 8 тис. кв. км. За словами вчених, досягти такого результату вдалося завдяки точковій дії на хмарні шари – раніше це вважалося технічно складним завданням.

Випробування проводилися під керівництвом Лабораторії фізики осадження хмар та модифікації погоди Китайського метеорологічного управління у співпраці із Сіньцзянським управлінням щодо зміни погоди.

Результати оцінювалися трьома методами: вимірюванням дощових крапель, статистичним аналізом кліматичних даних за 50 років та моделюванням. Усі методи підтвердили приріст опадів на 3,8-4,3%.

Технологія засіву хмар йодидом срібла застосовується з середини XX століття, але використання дронів дозволило підвищити точність та знизити екологічні ризики.

За словами одного з авторів дослідження Лі Біна, експеримент показав потенціал технології у боротьбі із посухою та адаптації до змін клімату.

З огляду на те, що в Сіньцзяні річна кількість опадів не перевищує 150 міліметрів, розробка може стати важливим інструментом для підтримки водопостачання та продовольчої безпеки в регіоні.

Нагадаємо, китайські науковці провели випробування вибухового пристрою на водневій основі, досягнувши детонації без використання ядерних матеріалів. В основі пристрою – гідрид магнію, хімічна сполука, що використовується для зберігання водню з концентрацією елемента понад 7%. При активації звичайної вибухової речовини гідрид магнію швидко розкладається, під дією температури вивільняючи водень. Газ спалахує, створюючи тривале загоряння.