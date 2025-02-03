Астрономи розповіли про астероїд, який може врізатися в Землю

Точні розміри астероїда 2024 YR4 ще невідомі, але припускають, що він може бути від 40 до 100 м

Метеорит може наблизитися до планети 22 грудня 2032 року

Астероїд 2024 YR4, який може становити потенційну загрозу для Землі, наразі не є приводом для паніки. Ймовірність його зіткнення з планетою становить 1 до 77, а траєкторія руху перебуває під постійним контролем. Про це повідомляє Science Alert.

27 грудня 2024 року вчені виявили астероїд 2024 YR4 за допомогою телескопа Atlas у Чилі. Після аналізу його руху стало відомо, що він віддаляється від Землі, однак за розрахунками може наблизитися до планети 22 грудня 2032 року.

Зараз об’єкт активно досліджується, але вже у квітні 2025 року його буде неможливо спостерігати навіть за допомогою найбільших телескопів, оскільки він поглибиться у Сонячну систему.

Згідно з поточними моделями, астероїд знову наблизиться до Землі в грудні 2028 року, коли пройде на відстані приблизно 8 млн км. Це дозволить вченим отримати більше даних і уточнити прогноз його руху перед 2032 роком.

Хоча розрахунки містять похибку близько 100 тис. км, діаметр Землі (приблизно 12 тис. км) входить у цю зону невизначеності.

Точні розміри 2024 YR4 ще невідомі, але припускають, що він може бути від 40 до 100 м у діаметрі та має кам’янистий склад. У разі гіпотетичного зіткнення наслідки можуть бути подібні до Тунгуського вибуху 1908 року, коли в атмосфері розірвався метеорит.

Тунгуський метеорит вибухнув 30 червня 1908 року в басейні річки Підкам'яна Тунгуска в Сибіру. Вогняна куля діаметром 50-100 м спустошила 2 тис. кв. км тайги і повалила близько 80 млн дерев.

Нагадаємо, що китайський космічний стартап Deep Blue Aerospace оголосив про початок продажу квитків на суборбітальний політ у відкритий космос, який планується на 2027 рік.