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Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх нагородами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх нагородами
Зеленський доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями
фото: president.gov.ua

Президент зазначив, що важливо збільшувати підтримку науковців, зокрема виплачувати матеріальну винагороду

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті та медики, а також подякував ученим за їхню роботу. 

Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх нагородами фото 1
фото: president.gov.ua

«Залучаємо молодих спеціалістів і дуже поважних спеціалістів, досвідчених спеціалістів. Я бачу, що є різні напрями, різна зброя, різний захист. Це проявляється і в технологіях, і в системах радіоелектронної боротьби, і в морських дронах тощо», – сказав Володимир Зеленський. Він доручив Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості налагодити тіснішу комунікацію з науковцями. 

Президент зустрівся з українськими науковцями та відзначив їх нагородами фото 2
фото: president.gov.ua

Окрема увага – підвищенню суспільного статусу вчених. Володимир Зеленський зазначив, що важливо збільшувати підтримку науковців, зокрема виплачувати матеріальну винагороду за авторські винаходи та новітні розробки. 

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фото: president.gov.ua

«Це абсолютно талановиті люди, яким можна й потрібно давати максимальну кількість чинників, що мотивують. Щоб люди залишалися в Україні не тільки через любов, патріотизм. Безумовно, це дуже важливо. Але має бути не лише це», – наголосив Президент.

Глава держави також ознайомився з презентацією оборонних досліджень і розробок українських науковців.

Нагадаємо, Зеленський з нагоди Дня піхоти Збройних сил України зустрівся з воїнами-піхотинцями та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди. Як передає «Главком», про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава держави зазначив, що в цій війні за незалежність мільйони людей проявляють себе, сміливість і відданість Україні та українській ідеї.

Також Володимир Зеленський відзначив воїнів Державної прикордонної служби нагородами. Глава держави подякував прикордонникам за їхню службу для захисту України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

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Теги: Володимир Зеленський наука державні нагороди

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