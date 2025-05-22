Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 22 по 24 травня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

22 травня

У четвер, 22 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

23 травня

У п'ятницю, 23 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

24 травня

У суботу, 24 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: здоров'я самопочуття Планета Земля магнітна буря стрес Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 22 по 24 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 22-24 квітня: якою буде сонячна активність
22 квiтня, 07:19
Американець місяць проходив із цвяхами в животі після поранення
Американець місяць проходив із цвяхами в животі після поранення
22 квiтня, 08:32
Пандемія не минає для німців безслідно
Німеччина визнала майже 600 випадків ускладнень після вакцинації від Covid
22 квiтня, 12:08
Маск вірить у роботів більше, ніж у звичайних хірургів
Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи
28 квiтня, 14:47
П'ятий місяць року розпочнеться зростаючим Місяцем, а Повня очікується 12 травня
Місячний календар на травень 2025: коли Повня та Молодик?
30 квiтня, 22:00
Володимир Жогло розповів про свої проблеми зі здоров'ям
Відомий шоумен Жогло пояснив, чому різко схуднув на 54 кілограми
2 травня, 15:07
Жінки наражають себе на небезпеку через красу
Жінки масово потрапляють до лікарень через новий бьюті-тренд
9 травня, 09:25
Марія Мельниченко вже вирушила на конкурс «Міс Світу», який цього року відбудеться в Індії 31 травня
Мельниченко показала розкішну сукню, у якій представить Україну на «Міс Світу»
10 травня, 18:56
Вчені розповіли, коли на Землі закінчиться кисень
Вчені розповіли, коли на Землі закінчиться кисень
15 травня, 07:18

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність
Мікропластик у їжі: вчені виявили загрозливі наслідки для мозку
Мікропластик у їжі: вчені виявили загрозливі наслідки для мозку
Британія запровадила революційний метод лікування пацієнтів з онкологією
Британія запровадила революційний метод лікування пацієнтів з онкологією
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність
Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення
Тисячі поранених військових мріють стати батьками: гендиректор лікарні пропонує рішення
Прогноз магнітних бур на 16-18 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 травня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
77K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
65K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
42K
Трамп йде
39K
Крупа винайняла апартаменти, аби з'їхати з СІЗО

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua