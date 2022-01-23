Арешт рахунків: Мін'юст закликав банки долучатися до системи

Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників

Міністр юстиції Денис Малюська закликав банки активніше долучатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників. Про це він заявив на форумі «2022 – час кредитувати», передає Укрінформ.

«Підключайтеся до автоматизованої системи арештів. Як тільки банки усі там, – ми вам не те що кабінет, ми вам індивідуальний «палац користувача» зробимо», – наголосив він.

Малюська також повідомив, що електронні кабінети користувачів для банків держава може профінансувати у майбутньому.

«Зараз наш ключ – встановити взаємообміни з податковою інспекцією по всіх реєстрах, між реєстрами, щоб наш ДРАЦС давав правильну інформацію, щоб ми могли надійно ідентифікувати кожну одиницю інформації, кому що належить і як все співвідноситься між собою. Це наш ключ на найближчі пів року – рік», – зазначив він.

Міністр додав, що наразі першочерговим завданням для Мін'юсту є налагодження роботи різних реєстрів, щоб вони не «зависали», були надійними та з однаковими вимогами безпеки.

«Наразі наш фокус на якості інформації, яка є в реєстрах, тому що всі вони наповнювалися в різний період часу», – підкреслив він.

У листопаді 2020 року Міністерство юстиції запровадило систему автоматизованого арешту банківських рахунків боржників.

У лютому 2021 року банки зобов'язали розкривати номери рахунків боржників і залишок коштів на них на вимогу держвиконавців.

У березні Мін'юст видав наказ, згідно з яким гроші з банківських рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковані в рамках процедури примусового стягнення.

До цього банки блокували рахунки боржників лише після постанови суду або на вимогу виконавчої служби.

Раніше повідомлялося, що Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників.

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