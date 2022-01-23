Арешт рахунків: Мін'юст закликав банки долучатися до системи
Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників
«Підключайтеся до автоматизованої системи арештів. Як тільки банки усі там, – ми вам не те що кабінет, ми вам індивідуальний «палац користувача» зробимо», – наголосив він.
Малюська також повідомив, що електронні кабінети користувачів для банків держава може профінансувати у майбутньому.
«Зараз наш ключ – встановити взаємообміни з податковою інспекцією по всіх реєстрах, між реєстрами, щоб наш ДРАЦС давав правильну інформацію, щоб ми могли надійно ідентифікувати кожну одиницю інформації, кому що належить і як все співвідноситься між собою. Це наш ключ на найближчі пів року – рік», – зазначив він.
Міністр додав, що наразі першочерговим завданням для Мін'юсту є налагодження роботи різних реєстрів, щоб вони не «зависали», були надійними та з однаковими вимогами безпеки.
«Наразі наш фокус на якості інформації, яка є в реєстрах, тому що всі вони наповнювалися в різний період часу», – підкреслив він.
У листопаді 2020 року Міністерство юстиції запровадило систему автоматизованого арешту банківських рахунків боржників.
У лютому 2021 року банки зобов'язали розкривати номери рахунків боржників і залишок коштів на них на вимогу держвиконавців.
У березні Мін'юст видав наказ, згідно з яким гроші з банківських рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковані в рамках процедури примусового стягнення.
До цього банки блокували рахунки боржників лише після постанови суду або на вимогу виконавчої служби.
Раніше повідомлялося, що Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників.