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    У Нью-Йорку на виборах мера переміг колишній поліцейський

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    Сенатор від штату Нью-Йорк Ерік Адамс - У Нью-Йорку на виборах мера переміг колишній поліцейський
    Сенатор від штату Нью-Йорк Ерік Адамс
    фото: Andrew Kelly/Reuters

    На виборах мера Нью-Йорка, за попередніми даними, перемагає афроамериканець, сенатор Ерік Адамс

    У Нью-Йорку на виборах мера, що відбулися у вівторок, 2 листопада, перемагає кандидат від демократів колишній поліцейський 61-річний афроамериканець Ерік Адамс. Про це свідчать оновлювані дані на сайті Politico.

    Станом на 21:30 вівторка, після закриття виборчих дільниць за Еріка Адамса проголосували 70,5 відсотків виборців.

    Його суперник, кандидат від Республіканської партії, ведучий радіо-шоу 67-річний Кертіс Сліва, який має польське коріння, набирає близько 25 відсотків.

    Адамс стане другим темношкірим міським головою. Основними гаслами кампанії 61-річного кандидата стали підвищення громадської безпеки, скорочення бюджету поліції Нью-Йорка та передача деяких робочих місць цивільним особам.

    «Тепер офіційно – наша кампанія була успішною: ми виграли вибори на посаду мера Нью-Йорка! Це моя мрія, і я дуже пишаюся тим, що представляю місто, яке ми всі любимо, як ваш обраний мер», – написав Адамс у своєму Twitter.

    Нинішній мер Нью-Йорка Білл де Блазіо пробув на посаді два терміни і згідно із законодавством не брав участі у виборах.

    До слова, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.

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    Теги: США вибори Нью-Йорк мер поліція
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    У Нью-Йорку на виборах мера переміг колишній поліцейський