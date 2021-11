У Нью-Йорку на виборах мера переміг колишній поліцейський

У Нью-Йорку на виборах мера, що відбулися у вівторок, 2 листопада, перемагає кандидат від демократів колишній поліцейський 61-річний афроамериканець Ерік Адамс. Про це свідчать оновлювані дані на сайті Politico.

Станом на 21:30 вівторка, після закриття виборчих дільниць за Еріка Адамса проголосували 70,5 відсотків виборців.

Його суперник, кандидат від Республіканської партії, ведучий радіо-шоу 67-річний Кертіс Сліва, який має польське коріння, набирає близько 25 відсотків.

Адамс стане другим темношкірим міським головою. Основними гаслами кампанії 61-річного кандидата стали підвищення громадської безпеки, скорочення бюджету поліції Нью-Йорка та передача деяких робочих місць цивільним особам.

«Тепер офіційно – наша кампанія була успішною: ми виграли вибори на посаду мера Нью-Йорка! Це моя мрія, і я дуже пишаюся тим, що представляю місто, яке ми всі любимо, як ваш обраний мер», – написав Адамс у своєму Twitter.

It's official -- our five-borough, knock-every-door, reach-every-voter campaign was successful: We have won the race for Mayor of New York City!



This is my dream come true, and I couldn’t be more proud to represent the City that we all love as your Mayor-elect