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    Думки вголос

    Україна потрапила у геополітичний «Бермудський трикутник». Зеленський має два шляхи

    • Віктор Балога

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Прогнутися і піти на поступки? - Україна потрапила у геополітичний «Бермудський трикутник». Зеленський має два шляхи
    Прогнутися і піти на поступки?
    фото: president.gov.ua

    Найбільший виклик для України з часів Незалежності

    Після безпрецедентного дипломатичного та інформаційного тиску країн Західного світу на Україну з вимогою виконання політичної частини Мінських угод в російській інтерпретації можна відверто зазначити, що наша країна сьогодні в значно гіршій ситуації, ніж була раніше. Оскільки до останнього часу Україна була між молотом – Росією, та ковадлом – Німеччиною та Францією, то тепер ми опинились у своєрідному бермудському трикутнику – коли на нас у різний спосіб та одночасно давлять і Росія, і Європа, і США та в якому ми можемо просто зникнути, як суверенна держава.

    І така ситуація, без перебільшення, найбільший виклик для України з часів Незалежності.

    Тож у нашої влади є лише два варіанти:

    • прогнутися і піти на поступки, зі всіма негативними наслідками для країни в недалекому майбутньому;
    • довести нашим «друзям», що вони обрали не ту країну для розміну у своїх геополітичних іграх.

    З огляду на останні дії та заяви президента маю надію, що він обере другий варіант.

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    Джерело: блог Віктора Балоги

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    Теги: ЄС Росія США політика Україна
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    Україна потрапила у геополітичний «Бермудський трикутник». Зеленський має два шляхи