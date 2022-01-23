Україна потрапила у геополітичний «Бермудський трикутник». Зеленський має два шляхи

Найбільший виклик для України з часів Незалежності

Після безпрецедентного дипломатичного та інформаційного тиску країн Західного світу на Україну з вимогою виконання політичної частини Мінських угод в російській інтерпретації можна відверто зазначити, що наша країна сьогодні в значно гіршій ситуації, ніж була раніше. Оскільки до останнього часу Україна була між молотом – Росією, та ковадлом – Німеччиною та Францією, то тепер ми опинились у своєрідному бермудському трикутнику – коли на нас у різний спосіб та одночасно давлять і Росія, і Європа, і США та в якому ми можемо просто зникнути, як суверенна держава.

І така ситуація, без перебільшення, найбільший виклик для України з часів Незалежності.

Тож у нашої влади є лише два варіанти:

прогнутися і піти на поступки, зі всіма негативними наслідками для країни в недалекому майбутньому;

довести нашим «друзям», що вони обрали не ту країну для розміну у своїх геополітичних іграх.

З огляду на останні дії та заяви президента маю надію, що він обере другий варіант.

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Джерело: блог Віктора Балоги

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