Уперше в історії компанію Disney очолила жінка

Арнольд 14 років була членом ради директорів Disney

Сьюзен Арнольд стала першою жінкою в історії на посаді голови ради директорів компанії Walt Disney. Про це повідомляється на сторінці компанії.

До цього часу цю посаду 15 років займав Боб Айгер.

Арнольд 14 років була членом ради директорів Disney та працювала на керівних посадах у таких великих американських компаніях, як Procter and Gamble, Carlyle і McDonald's.

Боб Айгер подав у відставку у 2020 році. Під його керівництвом компанія придбала студії Pixar, Marvel, Lucasfilm і 21st Century Fox. Під керівництвом Айгера ринкова капіталізація Disney зросла з 48 до 257 мільярдів доларів.

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