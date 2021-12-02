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    Уперше в історії компанію Disney очолила жінка

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    Компанією Walt Disney протягом 15 років керував Боб Айгер - Уперше в історії компанію Disney очолила жінка
    Компанією Walt Disney протягом 15 років керував Боб Айгер
    фото з відкритих джерел

    Арнольд 14 років була членом ради директорів Disney

    Сьюзен Арнольд стала першою жінкою в історії на посаді голови ради директорів компанії Walt Disney. Про це повідомляється на сторінці компанії.

    До цього часу цю посаду 15 років займав Боб Айгер.

    Арнольд 14 років була членом ради директорів Disney та працювала на керівних посадах у таких великих американських компаніях, як Procter and Gamble, Carlyle і McDonald's.

    Боб Айгер подав у відставку у 2020 році. Під його керівництвом компанія придбала студії Pixar, Marvel, Lucasfilm і 21st Century Fox. Під керівництвом Айгера ринкова капіталізація Disney зросла з 48 до 257 мільярдів доларів.

    До слова, вперше за 150 років міжнародний комітет Червоного хреста очолить жінка.

    Нагадаємо, нещодавно прем'єром Швеції вперше стала жінка.

    Також львів'янка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН.

    Як відомо, губернатором Нью-Йорка вперше стала жінка.

    Теги: США жінка
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    Уперше в історії компанію Disney очолила жінка