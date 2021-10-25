Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН

У Victoria Hall в Женеві під час концерту «слово «Україна» було в кожного на вустах»

Львів'янка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН. Про це диригентка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Мені випала честь виступати на щорічній святковій офіційній події, організованій радою ООН, і на концерт були запрошеними постійні представники 193 держав світу. І вперше за історію створення ООН мені як жінці-диригентці довелося керувати святковим концертом. Для багатьох важливих осіб в аудиторії це стало вражаючим і зворушливим фактом», – розповіла Линів.

За її словами, у Victoria Hall в Женеві під час концерту відбувся історичний момент, коли «слово «Україна» було в кожного на вустах».

Крім того, Оксану Линів неабияк вразили слова мера Женеви, який зазначив, що ці звучання і музика «репрезентували сьогодні найпрекрасніший прапор свободи у світі».

До слова, в Україні створили ляльку-Барбі на честь знаменитої диригентки Оксани Линів.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий італійський театр Teatro Comunale Bologna (Муніціпальний театр у Болоньї) запросив львів'янку Оксану Линів на посаду музичної директорки та головної диригентки. Оксана Линів має стати музичною директоркою театру з січня 2022 року.

Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Навчалася у Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії. Починала музичну кар’єру Оксана Линів у Львівській опері. У студентські роки працювала асистентом головного диригента. За розвиток української культури Оксана Линів отримала звання Почесного Амбасадора Львова. У 2016 році вона заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt і з того часу очолює його як арт-директор. Останні три роки диригентка очолювала оперу у місті Граца, що на південному сході Австрії. В Україні Оксана Линів готує одразу кілька проєктів: займається розвитком талановитої української молоді, заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України. Під час урочистостей до Дня Незалежності у 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Влітку цього року українка Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото).

Також українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року.