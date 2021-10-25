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    Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН

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    Оксана Линів виступила&nbsp;на щорічній святковій офіційній події, організованій радою ООН - Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН
    Оксана Линів виступила на щорічній святковій офіційній події, організованій радою ООН
    фото: Oksana Lyniv / Facebook

    У Victoria Hall в Женеві під час концерту «слово «Україна» було в кожного на вустах»

    Львів'янка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН. Про це диригентка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Мені випала честь виступати на щорічній святковій офіційній події, організованій радою ООН, і на концерт були запрошеними постійні представники 193 держав світу. І вперше за історію створення ООН мені як жінці-диригентці довелося керувати святковим концертом. Для багатьох важливих осіб в аудиторії це стало вражаючим і зворушливим фактом», – розповіла Линів.

    За її словами, у Victoria Hall в Женеві під час концерту відбувся історичний момент, коли «слово «Україна» було в кожного на вустах».

    Крім того, Оксану Линів неабияк вразили слова мера Женеви, який зазначив, що ці звучання і музика «репрезентували сьогодні найпрекрасніший прапор свободи у світі».

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    Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН
    Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН
    Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН

    До слова, в Україні створили ляльку-Барбі на честь знаменитої диригентки Оксани Линів.

    Нагадаємо, нещодавно знаменитий італійський театр Teatro Comunale Bologna (Муніціпальний театр у Болоньї) запросив львів'янку Оксану Линів на посаду музичної директорки та головної диригентки. Оксана Линів має стати музичною директоркою театру з січня 2022 року.

    Оксана Линів – українська диригентка родом з Бродів Львівської області. Навчалася у Львівському музучилищі імені Станіслава Людкевича та Львівській державній музичній академії.

    Починала музичну кар’єру Оксана Линів у Львівській опері. У студентські роки працювала асистентом головного диригента.

    За розвиток української культури Оксана Линів отримала звання Почесного Амбасадора Львова. У 2016 році вона заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt і з того часу очолює його як арт-директор.

    Останні три роки диригентка очолювала оперу у місті Граца, що на південному сході Австрії. В Україні Оксана Линів готує одразу кілька проєктів: займається розвитком талановитої української молоді, заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України.

    Під час урочистостей до Дня Незалежності у 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

    Влітку цього року українка Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото).

    Також українку Оксану Линів німецькі критики визнали найкращою диригенткою 2020 року.

    Читайте також інтерв’ю «Главкома»: Головний диригент Опери Граца Оксана Линів: Коли я поставила твір Скорика у Мюнхені, мене питали: Хто це?!
    Теги: ООН музика українці культура Україна фестиваль концерт
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    Українка стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН