Головний інфекціоніст США назвав особливості штаму «омікрон»

У Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон»

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що штам коронавірусу «омікрон», можливо, передається легше і може чинити опір дії вакцин.

«Молекулярний профіль мутацій передбачає, що він може легше передаватися і може частково уникати захисту, яку дають вакцини. Але ми цього точно не знаємо... Потрібно бути готовими», – заявив Фаучі.

Раніше у Сполучених Штатах у Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон». Зараження зафіксували в одному із медичних закладів штату. При цьому штам «дельта» залишається домінуючим у Сполучених Штатах.

Директор південноафриканського Центру програми досліджень СНІДу Салім Абдул Карім заявив, що штам «омікрон» з'явився у ПАР раніше, ніж офіційно вважається.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.