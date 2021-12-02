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    Головний інфекціоніст США назвав особливості штаму «омікрон»

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    Головний інфекціоніст США Фаучі: &laquo;омікрон&raquo; легше передається - Головний інфекціоніст США назвав особливості штаму «омікрон»

    Головний інфекціоніст США Фаучі: «омікрон» легше передається

    Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

    У Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон»

    Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що штам коронавірусу «омікрон», можливо, передається легше і може чинити опір дії вакцин.

    «Молекулярний профіль мутацій передбачає, що він може легше передаватися і може частково уникати захисту, яку дають вакцини. Але ми цього точно не знаємо... Потрібно бути готовими», – заявив Фаучі.

    Раніше у Сполучених Штатах у Каліфорнії зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу — «омікрон». Зараження зафіксували в одному із медичних закладів штату. При цьому штам «дельта» залишається домінуючим у Сполучених Штатах.

    Директор південноафриканського Центру програми досліджень СНІДу Салім Абдул Карім заявив, що штам «омікрон» з'явився у ПАР раніше, ніж офіційно вважається.

    Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

    Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

    Теги: здоров'я США коронавірус
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    Головний інфекціоніст США назвав особливості штаму «омікрон»