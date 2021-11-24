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    Прем'єром Швеції вперше стала жінка

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    Парламент затвердив лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон новим прем'єр-міністром Швеції - Прем'єром Швеції вперше стала жінка
    Парламент затвердив лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон новим прем'єр-міністром Швеції
    фото: nord.news

    Серед скандинавських країн тільки в Швеції до цього не було жінки на посаді прем'єр-міністра

    Шведський парламент проголосував за призначення нового прем'єра-міністра. Вперше в історії країни цей пост зайняла жінка, пише місцеве видання The Local.

    Повідомляється, що парламент затвердив лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон новим прем'єр-міністром Швеції, але офіційно вона прийме повноваження тільки після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом в цю п'ятницю.

    Варто зазначити, що серед скандинавських країн тільки в Швеції до цього не було жінки на посаді прем'єр-міністра. У Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії жінки очолювали уряди.

    Андерссон також окреслила політичні пріоритети на майбутнє – повернути демократичний контроль над школами та охороною здоров'я, відмова від приватизації сектору соціального забезпечення, лідерство Швеції у сфері боротьби зі зміною клімату.

    Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єр-міністри для затвердження потрібно переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури.

    Андерссон була за крок від поразки, її врятував один голос. 54-річна глава уряду, яка до цього обіймала посаду міністра фінансів, домовилася з Лівою партією про підвищення пенсій в обмін на її підтримку на голосуванні в парламенті.

    Соціал-демократична партія обрала Андерссон своєю главою після того, як колишній прем'єр-міністр Стефан Льовен подав у відставку з посади.

    До слова, японська принцеса, яка зреклася титулу через кохання, скуповується в супермаркеті (фото).

    Теги: Швеція кадрові зміни політика жінка парламент
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    Прем'єром Швеції вперше стала жінка