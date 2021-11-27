Міжнародний комітет Червоного хреста очолить жінка – вперше за 150 років

Наступним президентом стане Мір’яна Сполярич Еггер зі Швейцарії

Новим президентом Міжнародного комітету Червоного хреста вперше в понад 150-річній історії організації стала жінка. Про це пише Сіньхуа.

«Міжнародний комітет Червоного хреста оголосив, що Мір'яну Сполярич Еггер зі Швейцарії було обрано новим президентом організації», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що нова президентка візьметься до виконання своїх обов’язків 1 жовтня наступного року. Контракт із нею укладено на чотири роки з можливістю продовження.

Сполярич Еггер нині працює помічницею Генсека ООН та директоркою Регіонального бюро для Європи та СНД Програми розвитку ООН. До цього вона багато років працювала у МЗС Швейцарії.

У ролі президента Сполярич Еггер замінить Петера Маурера, який наступного року піде у відставку після 10 років на посаді.

Міжнародний комітет Червоного Хреста базується в Женеві, працює по всьому світу, допомагаючи людям, які постраждали від конфліктів та збройного насильства та просуває закони, що захищають жертв війни.

Нагадаємо, нещодавно прем'єром Швеції вперше стала жінка.

Також львів'янка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН.

Як відомо, губернатором Нью-Йорка вперше стала жінка.



