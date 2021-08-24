Губернатором Нью-Йорка вперше стала жінка

Кеті Гокул: я дуже пишаюся тим, що можу бути їхнім губернатором, я не підведу їх

Кеті Гокул змінила Ендрю Куомо на посаді губернатора штату Нью-Йорк після скандалу з домаганнями

Кеті Гокул стала першою жінкою-губернатором штату Нью-Йорк після відставки екс-губернатора Ендрю Куомо, якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє у вівторок агентство Associated Press.

«Я скажу жителям Нью-Йорка, що я готова до цього завдання. І я дуже пишаюся тим, що можу бути їхнім губернатором, я не підведу їх», – сказала Гокул після складення присяги.

Гокул, член Демократичної партії США із західної частини штату Нью-Йорк, склала присягу на короткій приватній церемонії в Капітолії штату під наглядом головної судді штату Джанет Діфіоре.

Раніше стало відомо, що губернатор Нью-Йорка йде у відставку на тлі звинувачень у домаганнях.

Нещодавно прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Наатомість 63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торкався та сексуально не домагався.

Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в «токсичне робоче місце».

Нагадаємо, колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва.

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